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"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni Türkiye'ye doğru açılım sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni Türkiye'ye doğru açılım sağlıyor. Yani eski ezberlerimizden vazgeçip yeni yaklaşımlar ortaya koyma, yeni söylemler ve yeni şeylerin yapılmasına ihtiyacı olan bir döneme giriyoruz"

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni Türkiye'ye doğru açılım sağlıyor. Yani eski ezberlerimizden vazgeçip yeni yaklaşımlar ortaya koyma, yeni söylemler ve yeni şeylerin yapılmasına ihtiyacı olan bir döneme giriyoruz." dedi.

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 16. Başkanlar Kurulu Toplantısı dolayısıyla Ardahan'da bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni sistemle iletişimde de yeni düzenlemeler bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni Türkiye'ye doğru açılım sağlıyor. Yani eski ezberlerimizden vazgeçip yeni yaklaşımlar ortaya koyma, yeni söylemler ve yeni şeylerin yapılmasına ihtiyacı olan bir döneme giriyoruz. Geriye doğru baktığımızda Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü fikir işçilerinin basın kartlarını düzenleyen, devletin enformasyon ihtiyacını ve tanıtım ihtiyacını karşılayan bir kurumdu. O kurum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüşmüş oldu. Bunların hepsi Türkiye'nin yeni vizyonuna uygun. Türkiye'nin gönül coğrafyasına açılacak tarzda."

Arslan, Ardahan'daki bir gazetenin internet sitesi yoluyla aslında global bir yayıncılık yaptığını söylemenin yanlış olmayacağını anlatarak, "Ardahan'da üretilen bir haberin Afrika'nın, Amerika'nın herhangi bir yerinde tüketilmesi söz konusu." diye konuştu.

Bu nedenle BİK'in destekleme ayağının yeniden planlama anlamında da kurgulanmasına ihtiyaç olabileceğini vurgulayan Arslan, "Bu çerçeveden baktığımızda hem yerel ihtiyaçları karşılayacak hem yerelden yaygına, oradan da globale gidecek yaklaşımları sergileyebilecek bir vizyonu olacak yapıları ortaya koymak lazım." ifadesini kullandı.

TGK 16. Başkanlar Kurulu Toplantısı yarın Ardahan Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan BİK Mustafa Arslan

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