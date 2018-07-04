HABER

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı - KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi - Yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

- Yeni düzenleme yemin töreninin yapılacağı gün yürürlüğe girecek

Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bu arada, KHK'da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında "uzman yardımcısı" kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Tosun'un sağ kolu teslim oldu!Tosun'un sağ kolu teslim oldu!
Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 5 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Kanun Hükmünde Kararname KHK Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuvaletini yaparken uçurumdan düştü!

Tuvaletini yaparken uçurumdan düştü!

Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Hastanenin ilk kadın başhekimiydi mahalle baskısına direnemedi

Hastanenin ilk kadın başhekimiydi mahalle baskısına direnemedi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

FETÖ kumpasıyla ihraç edilen subaylar TSK’ya dönüyor

FETÖ kumpasıyla ihraç edilen subaylar TSK’ya dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.