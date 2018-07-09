Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne resmen geçildi.
Yemin töreni sonrası Anıtkabir'e çelenk bırakan ve anı defterini imzalayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı hükümetinin yeni kabinesi açıklamak için kameralar karşısına geçti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemiz tarihinin önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini, demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla ispat etmiştir.
Gerek katılım itibarıyla gerekse sonuçlara baktığımız zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temin ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek 50 milyon vatandaşımıza parti ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı sunuyorum.
Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Yüreğinde millet sevdası olan herkesle birlikte yürütmekten memnun olacağız. MHP'ye burada başta sayın Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile işbirliğimizi inşallah Meclis'te de sürdüreceğiz.
İşte Cumhurbaşkanlık Hükümeti'nin kabinesi:
Listeye göre tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
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