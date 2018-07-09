Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne resmen geçildi.

Yemin töreni sonrası Anıtkabir'e çelenk bırakan ve anı defterini imzalayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne geçti.

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIK HÜKÜMETİNİN KABİNESİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı hükümetinin yeni kabinesi açıklamak için kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz tarihinin önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini, demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla ispat etmiştir.

Gerek katılım itibarıyla gerekse sonuçlara baktığımız zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temin ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek 50 milyon vatandaşımıza parti ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı sunuyorum.