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Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesini açıklıyor. İşte yeni bakanlar kurulu ve yeni bakanların isimleri.

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne resmen geçildi.

Yemin töreni sonrası Anıtkabir'e çelenk bırakan ve anı defterini imzalayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne geçti.

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIK HÜKÜMETİNİN KABİNESİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı hükümetinin yeni kabinesi açıklamak için kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz tarihinin önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini, demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla ispat etmiştir.

Gerek katılım itibarıyla gerekse sonuçlara baktığımız zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temin ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek 50 milyon vatandaşımıza parti ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı sunuyorum.

MHP'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Yüreğinde millet sevdası olan herkesle birlikte yürütmekten memnun olacağız. MHP'ye burada başta sayın Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile işbirliğimizi inşallah Meclis'te de sürdüreceğiz.

yeni kabine

İşte Cumhurbaşkanlık Hükümeti'nin kabinesi:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

Listeye göre tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ BAKANLARI

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Adalet Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan Savunma Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan Maliye Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan Çevre Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan
Sayın Beraat Albayrak bakanlık durumuna dikkat bir diğer deyişle paranın patronu
hazine ve maliyeyi de almış damat şimdi işlem tamam
Hayırlı uğurlu olur inşallah....Kadro sağlam...
Berat Albayrak ne alaka yuh
Benim için Ali olmuş Mehmet olmuş birşeu ifade etmiyor. Zaten Cumhurbaşkanı her konuda konuşuyor. Çekirdeğimi aldım filmimi izliyorum. Dolar mı artmış, benzine fiyat ayarı mı? Umurumda değil zaten 5000 maaş bana yeter asgari ücretli düşünsün
Hani herşey değişecekti değişen bir şey yok dolar fırladı.Berat albayrak nasıl düşecek dolarrrrr....
Daha çok çalmanın yurt dışına daha çok çıkarmanın yolu asvalt duble yol yapıldı.
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