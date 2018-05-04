Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

HDP'ye yönelik yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu. Demirtaş cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesinin ardından Twitter'den açıklamalarda bulundu. İşte Demirtaş'ın attığı o tweetler:

"Hepimize hayırlı olsun. Adalet için, özgürlük için, barış için, demokrasi için, birlikte daha huzurlu bir yaşam için hep birlikte HDP’de buluşalım. Haydi görev başına!

Bana güvenen ve inanan herkese, tüm halkımıza, HDP yönetimi ve Meclis grubuna teşekkür ediyorum. Sizleri mahcup etmeyecek bir duruşma bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağım.

Artık sağ faşizme karşı, sol demokratik bir alternatifi öne çıkarmanın zamanı geldi. Emekten, ezilenden, yoksuldan yana bir gelecek var etmek daha mümkün.

Kadınların eşit, özgür ve onurlu bireyler olarak, örgütlü bir güç olarak yaşamın her alanında var olması artık gerçekten mümkün.

Kürtler, Aleviler başta olmak üzere kimliğinden ve inancından dolayı ayırımcılığa uğrayanlar; eşit ve özgür olmak hiç bu kadar yakın olmamıştı.