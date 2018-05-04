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Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesinde HDP kanadından cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş gösterildi. Demirtaş aday gösterilmesinin ardından Twitter'den açıklamalarda bulundu. Demirtaş açıklamasında 'Dağlar da boşalsın cezaevleri de. Askerin, polisin annesinin eli de yüreğinde olmasın artık. Onurlu bir barış olsun diyenler; en çok da sizin için, acılı anneler için, hiçbirinizi incitmeden bir barış yapalım artık. İnşallah az kaldı.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

HDP'ye yönelik yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu. Demirtaş cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesinin ardından Twitter'den açıklamalarda bulundu. İşte Demirtaş'ın attığı o tweetler:

"Hepimize hayırlı olsun. Adalet için, özgürlük için, barış için, demokrasi için, birlikte daha huzurlu bir yaşam için hep birlikte HDP’de buluşalım. Haydi görev başına!

Bana güvenen ve inanan herkese, tüm halkımıza, HDP yönetimi ve Meclis grubuna teşekkür ediyorum. Sizleri mahcup etmeyecek bir duruşma bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağım.

Artık sağ faşizme karşı, sol demokratik bir alternatifi öne çıkarmanın zamanı geldi. Emekten, ezilenden, yoksuldan yana bir gelecek var etmek daha mümkün.

Kadınların eşit, özgür ve onurlu bireyler olarak, örgütlü bir güç olarak yaşamın her alanında var olması artık gerçekten mümkün.

Kürtler, Aleviler başta olmak üzere kimliğinden ve inancından dolayı ayırımcılığa uğrayanlar; eşit ve özgür olmak hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Müslüman, Sünni, mütedeyyin yurttaşlar; ne eskisi gibi başörtüsü yasağı ne de şimdiki gibi İslamiyet sömürüsü. İnanca ve ibadete tam özgürlük için çok az kaldı.

"50 GÜN KALDI"

Farklı din ve inançlara, etnik kimliklere mensup yurttaşlarımız; her biriniz demokratik ulusun eşit ve onurlu birer unsuru olduğunuzu yürekten hissedeceksiniz. 50 gün kaldı.

Dereleri, bağları, bahçeleri, ağaçları, hatıraları, yaşam alanları talan edilenler; biraz daha direnin, az kaldı. Doğa talancılarını ve sermayenin yalancılarını def edeceğiz.

Yaşam tarzına, kıyafetine, kahkahasına müdahale edilen kardeşlerim; devlette tam bir laik yönetim, toplumda en geniş inanç özgürlüğü. Aslında en kolayı bu. Biraz daha sabır.

TEOG, KPSS, YKS mağdurları; eğitimde bilimsel, parasız, eşit imkanlar, istihdamda da liyakat ve adalet için 50 gün daha sıkın dişinizi, ne olur.

Haksız yere cezaevlerinde mağdur edilenler, suçsuz yere işten atılanlar; inanın 50 gün sayılıdır, çabuk geçer.

Kapatılan gazeteler, televizyon kanalları, içeride-dışarıda baskı gören basın mensupları... Her şeyi bizden beklemeyin, 50 gün boyunca siz de gayret edin :)

"DAĞLAR DA BOŞALSIN CEZAEVLERİ DE"

Dağlar da boşalsın cezaevleri de. Askerin, polisin annesinin eli de yüreğinde olmasın artık. Onurlu bir barış olsun diyenler; en çok da sizin için, acılı anneler için, hiçbirinizi incitmeden bir barış yapalım artık. İnşallah az kaldı.

"Ülkeyi tek adam değil çok insan yönetsin" diyenler, vallahi az kaldı. 24 Haziran'ı demokrasi bayramına çevireceğiz.

Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, gerilimden bıkanlar; seçimi beklemeyin, şimdiden birbirinize sarılın, kardeşliği yüreğinizde hissedin.

"TÜRKİYE'Yİ EMEĞİN CENNETİ YAPACAĞIZ"

Çiftçi, işçi, memur, esnaf, işsiz ve işveren kardeşlerim; üreterek, çalışarak, adil ve eşit paylaşarak Türkiye’yi emeğin cenneti yapacağız. İnanın az kaldı.

Haydi hep birlikte eşitçe, kardeşçe, özgürce bir yaşam için, yeni bir gelecek için, huzur ve güven için iş başına. HDP’de buluşmaya!"

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
en son baris dediginde sokaklari savas alanina cevirip her herde hendekler acmistiniz, devlet senin sozunle baris yapacaksa terkederim bu ulkeyi.barisi siz degil halk istemeli senin baris yalanlarina kanan liderin sonu senden beter olsun.
ne barışı..bir sürü genç toprak olmuş hangi barıştan bahsediyorsun..o anaların acısını hangı barıs hafıfletır.kes traşı.
tabi anladınız TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile başedemiyceğnizi oranız buranız oynamaya başladı...
barış oldu ne halt ettin memleketi köstebek gibi delik deşik ettiniz halka etmediğiniz zulüm kalmadı melekti kan gölüne çevirdiniz kuyruğunu kısılıp TÜRK ORDUSUNDAN DARBEYİ YEYİNCE DEMOKRASİ VE BARIŞ ADAMI OLDUNUZ UŞAKLIK VE HAİNLİK YAPACAĞINIZA MEMLEKETE SAHİP ÇIKSAYDINIZ MEMLEKET CENNET OLURDU YAZIKLAR OLSUN
80 vekil aldiğinda bir şeyler yaparsin diye düşünmüştük ama bi karşi koyamadin
Umudun ve kardeşlik özgür yaşam için demirtaş
@federkan zalime destek veren de zalimdir
Be güzel kardeşim. Sen ve partin pkk ya destek verene kadar size oy vermiş milyonlarca kürt ve türk vatandaşların haklarını adam gibi arasan güzel şeyler olacak memlekette.
@stu_06 Bir tane konuşmasını göster silahları alın sokaklara çıkın dağıtın veya dağa çıkın pkkye destek olun dediğini gösteremezsiniz.Çünkü adam Kürt haklarının anayasal güvenceye alınması dediğinde siz pkk anlıyorsunuz.Adam anadilde eğitim dese siz Pkk anlıyorsunuz...Peki silahlar sussun diye devlet yani hükümet kimden yardım istedi Hdpden.Hdp Kürt dağdaki de Kürt.Onu ikna edecek halktır halkın oy verdiği partidir...Siz hep bunu anlamıyorsunuz Hdp güçlendikçe örgüt zayıflar çünkü konuşarak her sorun çözülür ama silahla daha çok büyüyor bu kadar basit
Bu adam cezaevinden nasil beyanat verebiliyor. Kandilin kuklası
"islamiyet sömürüsü" diyor Zerdüşt...
Nasıl hapis bu internet telefon hepsi serbest??
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