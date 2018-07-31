Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerliğe yönelik düzenlemeyle ilgili, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın imzalaması öngörülüyor." dedi. Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı yeni operasyonların yapılmasının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Afrika'daki görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuları ele aldığını belirtti. Öncelikli hedeflerinin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması olduğunu, bu kapsamda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını yaptıklarını hatırlatan Kalın, bu bölgeyi fiilen güvenli bölge haline getirdiklerini, Türkiye yönelik tehditleri bertaraf ettiklerini kaydetti. Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "O bölgenin kontrolü, bildiğiniz gibi hem Cerablus bölgesinin hem Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin hem de Afrin Harekatı bölgesinin kontrolü şu anda Türkiye'de ama yerel unsurlarla birlikte yapıyoruz biz bunu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin ya da bir başka ülkenin topraklarında herhangi gözümüzün olmadığını zaten pek çok defa ifade ettik ve eylemlerimizde teyit etmiş olduk. İdlib'te de yürüttüğümüz bir süreç var. Orada da 12 tane askeri gözlem noktasını kurmuş bulunuyoruz. O da çatışmasızlık bölgeleri anlaşması çerçevesinde Ruslarla ve İranlılarla birlikte koordine ettiğimiz bir uygulama. Şu ana kadar da orada özellikle rejim kaynaklı herhangi bir saldırının olmaması, sivillerin herhangi bir saldırıya maruz kalmaması için görüşmelerimiz devam etti ve şu ana kadar netice de aldık."

Hama'da, Humus'ta şu anda Dera'da yaşananlarının bir benzerinin İdlib'te yaşanmasını asla kabullenmeyeceklerinin altını çizen Kalın, "Çünkü sınırımızdadır. Sıfır noktasındadır. Sivillerin hedef seçilmesi, oradan yeni bir göç dalgasının Türkiye'ye doğru harekete geçmesi elbette herkesi sıkıntıya sokar. Bunun önlemesi için de ilgili bütün birimlerimiz Dışişlerimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbarat birimlerimiz yoğun bir diplomasiyi zaten şu anda yürütüyorlar." dedi. Tel Rıfat konusunun arada kalan bir konu olduğunu, onun çözülmesi için Ruslarla ve İranlılarla temaslarının devam ettiğini dile getiren Kalın, Münbiç'te de Amerika ile yürütülen bir süreç olduğunu söyledi. Kalın, Suriye'de karşı saflarda duran aktörlerle aynı anda bu anlaşmaları hayata geçirebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bunun Türk diplomasisi açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı. "Suriye'nin batısında Rusya ve İran ile özellikle İdlib ve Afrin bölgesinin koordinasyonunu yapıyoruz. Doğu'da da Münbiç bölgesinde Amerikalılarla güvenlik tedbirlerinin koordinasyonunu yapıyoruz. Bu Türk diplomasisi açısından önemli bir başarı. Cumhurbaşkanımızın da her defasında ifade ettiği terörle mücadelede sergilediğimiz kararlı ve ilkeli duruşun da diplomasiye bir yansımasıdır. Dolayısıyla Suriye kaynaklı başka bir tehdit söz konusu olduğunda bu da Suriye'nin bir başka bölgesinde bu Haseki olur, bir başka bölgeler olur, bununla ilgili tedbirleri Türkiye her zaman alır."

- "21 gün konusunda geri adım yok" Bedelli askerlikle ilgili sürecin sorulması üzerine Kalın, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın imzalaması öngörülüyor." dedi. Kalın, konunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığının konuyla ilgili takvimi ve gerekli düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacağını aktardı. Kalın, "21 gün konusunda bir geri adım yok. Daha önce de ifade ettik. Zaten Meclisten de böyle geçti. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanımız da hem Cumhurbaşkanımıza hem kabine üyelerine bir bilgilendirme yaptı. Umarım yakın bir zamanda bedelli askerlik meselesi de bu şekilde çözüme kavuşturulmuş olur." ifadesini kullandı. - "Olağanüstü ya da acil koduyla herhangi bir durum yok" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulüne ilişkin bir soru üzerine Kalın, görüşmenin Türk siyasetinin son dönemde aşina olduğu görüşmelerden birisi olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ve Bahçeli'nin, çeşitli istişarelerde bulunmak üzere dönem dönem bir araya geldiklerini anımsatan Kalın, olağanüstü bir durumun olmadığını, ara ara bu tür istişarelerin yapılmasında fayda mülahaza edildiğini vurguladı. Kalın, bugünkü görüşmenin de o görüşmelerden bir tanesi olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Genel olarak Türkiye'deki siyasi süreç, seçim sonrası yeni sistemin oturması, bununla ilgili atılan adımlar, bundan sonrasıyla ilgili yürütülen süreçler ve genel siyasi konularla ilgili bir genel değerlendirme ve görüş alışverişi yapıldı. Bundan sonra da ara ara, dönem dönem bu çerçevede görüşmeler olabilir. Olağanüstü ya da acil koduyla herhangi bir durum yok. Zaman zaman bu tür görüşmeleri hep birlikte müşahede edeceğiz." Merkez Bankasının enflasyon tahminine ilişkin bir soru üzerine Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesine bilgilendirmede bulunduğunu bildirdi. - "Tasarruf hedefleri konuldu" Kalın, daha önceki Kabine toplantısının ardından da ekonomi politikalarında bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve yapısal reformların önceleneceğinin ifade edildiğini hatırlattı. İbrahim Kalın, bunun, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyüme hedefleri çerçevesinde büyük önem arz ettiğine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kamu kurumlarına, bakanlıklara bütçe disiplini doğrultusunda bazı tasarruf hedefleri konuldu. Kamu kurumlarına ve özellikle bakanlıklarımıza birtakım tasarruf planı ya da hedefi çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Vatandaşlarımızı ve devam etmekte olan projeleri etkilemeyecek şekilde kamu harcamalarında belli oranlarda azaltım yapılmaya da başladı. Bu mali disiplin, kamu maliyesinin disiplini açısından çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Yeni dönemin hedeflerinden birisinin de güçlü ve kaynak çeşitliliği ile derinleştirilmiş bir sermaye piyasası olacağına dikkati çeken Kalın, Orta Vadeli Program'ın da öncelikli hedefinin, bunun detaylarını ortaya koymak olacağını dile getirdi. - "Hedeflerimizden birisi de enflasyonun aşağıya çekilmesi" "Ağustos ayı sonu gibi bu Orta Vadeli Program'ın tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması da öngörülmekte." diyen Kalın, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla gerek enflasyonla mücadele gerek işsizliğin azaltılması, turizm gelirlerinin artırılması, uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesi, yatırımların artırılması konusunda yoğun bir çalışma şu anda Hazine ve Maliye Bakanımız ve ilgili kurumlarımızın eş güdümüyle devam ediyor. İşsizlik oranı 9,6 olarak çift hanelerden tek haneye inmiş oldu. Biz bu trendin devam edeceğini öngörüyoruz. Yine geçen yıl bu döneme kıyaslandığında turizm gelirlerinde ikinci çeyrekte yüzde 30,1'lik bir artış gerçekleşti. Bu yıl üçüncü ve dördüncü çeyreklerde bu rakamların, yüzdelerin daha da artacağını öngörmekteyiz."