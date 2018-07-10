BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez oldu.
Yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine Berat Albayrak'ın yerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez getirildi.
Dönmez'in Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan ailesi ve yakınları, haber üzerine mutlu anlar yaşadı.
Fatih Dönmez'in annesi Zeliha Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum Enerji Bakanı olduğu için çok mutluyum. Başkanıma Allah razı olsun diyorum. Demek ki onu bu bakanlığa uygun görmüş. Hayırlı olsun isterim. Yarabbi bizi utandırma evladımı da utandırma. Başkanımızı da Allah utandırmasın. Ben ona hep dua ediyordum. Devletimize milletimize hayırlı olsun. İlk duyduğumda çok heyecanlandım, oğlum bakan olacakmış dedim. Sessiz sessiz duruyordu oğlum, anne dua et derdi. Bende ona dua ediyordum, bak dualarımız kabul oldu." diye konuştu.
Bakan Dönmez'in kız kardeşi Vildan Şen de haberi büyük bir sevinç ve çoşkuyla aldıklarını belirterek, "İnşallah bu dönemde ağabeyim, diğer bakanlar ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan muvaffak olurlar. Onlara en içten kalbi hislerimle başarılar diliyorum. Birkaç gün öncesinde rüyamda Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Bir düğüne davetliydik. Sanırım bu haberi alacaktık, düğün gibi bizim için şölen oldu. İnşallah başarılı olurlar." değerlendirmesini yaptı.
Dönmez'in dayısının oğlu Bilal Enez de çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Fatih'in çocukluğu Gölpazarı'nda bizim yanımızda geçti. Ağırlık olarak İstanbul'da okudu. Yaz tatillerinde ilçeye gezmeye gelirdi. Sessiz sakin boş vakitlerinde kitap okuyan, sakin sakin gezen bir kardeşimdi. Şu an çok heyecanlıyım." dedi.
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