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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 Temmuz'da ilan edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Temmuz Pazartesi günü, düzenlenecek basın toplantısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna ilan edilecek" - "Meclis'teki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacak" - "Aynı gün 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanları ile ülkemizin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "9 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna ilan edilecek." dedi.

Kalın, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacağının duyurulmasıyla, Cumhurbaşkanlığı yemin tarihinin 9 Temmuz Pazartesi olarak belirlendiğini aktardı.

Programın, 9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye gelişi ve saat 16.30'da Genel Kurul'da yemin etmesiyle başlayacağını bildiren Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecektir. Aynı gün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkemizin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacaktır. Bu törenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına bir akşam yemeği verecektir."

- "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilan edilecek"

Kalın, aynı gece düzenlenecek bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edileceğini vurguladı.

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlayacağı tarihe kadar, hükümetin TBMM'den aldığı yetkiye dayalı olarak, yeni yönetim sistemine geçişle ilgili uyum yasaları çıkartılacaktır. Meclis'teki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında da ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır. Böylece, yeni sistemin mimarisi hayata geçirilmiş olacaktır."

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İbrahim Kalın

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