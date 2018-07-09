Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?

24 Haziran Seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etti ve resmen başkanlık sistemine geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanlık Kabinesi'nde Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK'IN KARDEŞİ

Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit oldu. Hain darbe girişiminde önce Vatan Caddesi'ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitti.

İlhan Varank burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi. Hayatını bilime adayan Varank, profesör unvanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

