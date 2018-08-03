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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin dış politikada "100 günlük hedefi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" kamuoyuyla paylaşıldı - Terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve FETÖ'nün yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için diplomatik girişimlerde bulunulacak - Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilme süreci tamamlanacak - Filistin ile ilgili İİT ve BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulunda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde girişimlerde bulunulacak - Kıbrıs'ta farklı bir süreç için çalışılacak - AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti için çalışmalar sürdürülecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin dış politikadaki ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" toplantısında açıkladığı ilk 100 günlük hedefte, dış politikayı ilgilendiren 22 madde yer aldı.

- Terör örgütleri ile mücadele

Buna göre, terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve FETÖ'nün yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için başta Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulacak.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlararası görev gücü çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetler bir rapor haline getirilecek.
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- Münbiç Yol Haritası

Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak, Türkiye'de bulunan 3,5 milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları bölgelerine dönüşleri kolaylaştırılacak. Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilme süreci tamamlanacak.

Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısı açılacak ve 2 havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimler tamamlanacak.
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- "Filistin'le ilgili BM nezdinde girişimlerde bulunulacak"

Filistin ile ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulunda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde tüm BM Genel Kurul üyeleri nezdinde girişimlerde bulunulacak.

ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerin Türkiye'nin siyasi, güvenlik ve ekonomik menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem maddeleri tamamlanacak.
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- Kıbrıs sorunu

Türkiye'nin milli davası Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılacak. BM Genel Sekreteri Ada'daki gerçekler hakkında bilgilendirilecek ve ikna edilmesi çalışmaları devam ettirilecek.

Kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetleri yoluyla tanıtılmak üzere dünyanın en büyük 5'inci diplomatik ağıyla yürütülen "Girişimci ve İnsani Dış Politika"ya yönelik bir plan hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Türkiye'nin "arabuluculuk" alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesine yönelik BM ve AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu eş başkanlığı ve İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Zirve Dönem Başkanlığı çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek.
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- Vize muafiyeti için çalışmalar

AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için çalışmalar sürdürülecek.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dövizle askerlik işlemlerinin muhabir bankaya gerek kalmaksızın dış temsilciliklerde yapılabilmesine imkan sağlanacak. Konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerde POS cihazı aracılığıyla banka/kredi kullanılarak tahsiline imkan verilecek.

2019 ve sonrası için Avrupa Birliğince tahsis edilen Katılım Öncesi AB kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik çalışması başlatılacak.

AB fonları kapsamında sınır ötesi iş birliği programları için toplam 33,5 milyon avro değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanacak. Sivil Toplum Alt Sektörü kapsamında yaklaşık 18 milyon avro değerinde 100 projeye destek verilecek.

- Eğitim ve enerji yönetim sistemi

Erasmus+ Programı kapsamında ilave 103 milyon avro değerinde hibe tahsis edilecek. 52 bin Türk vatandaşının eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere katılma imkanı sağlanarak, program kapsamındaki tahsisatın 497 milyon avroya, katılma imkanı sağlanan kişi sayısı ise 272 bine çıkarılacak.

Enerji yönetim sistemi alanında da akreditasyon başlatılacak.

Türkiye'nin uluslararası örgütler ve süreçlerdeki etkinliği pekiştirilmesi ile dönem başkanlıklarının etkin şekilde yürütülmesi sağlanacak.
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- Afrika ile ilişkiler

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik üst düzey ziyaretler, Afrika Çalıştayı, Somali-Somaliland Arabuluculuk müzakereleri ve G5 Sahel Ortak Gücü'ne 5 milyon dolar taahhüdü içeren gündem tamamlanacak.

Strazburg Başkonsolosluğu ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği ile Bağdat Büyükelçiliği yeni binaları inşaatı tamamlanacak.
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- Yurtdışında Türk Kültür Merkezleri

Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine başlanacak. Bunun yanı sıra Katar, Kazakistan, Meksika, Güney Kore ve İspanya'da kültür merkezleri açılacak.

Geçiş sürecinin temel aşamaları 100 gün içinde tamamlanacak ve 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmaları kasım sonunda tamamlanacak şekilde başlatılacak.

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100 günlük hedef Cumhurbaşkanlığı dış politika Dışişleri Bakanlığı

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