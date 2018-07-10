HABER

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 07:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve Bakanlıklara yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve Bakanlıklara yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlıklara dair yaptığı atamaların listesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu.

Söz konusu atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler olduSon dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydumVenezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum

Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.