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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Türkiye adına yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak - Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü milletlerarası anlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma ise TBMM tarafından konuya ilişkin kanun çıkarılmasına bağlı olacak

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, milletlerarası anlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu anlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak.

Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü milletlerarası anlaşmanın onaylanması veya bunlara katılım ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onay veya katılımın uygun bulunmasına ilişkin bir kanun çıkarılmasına bağlı olacak.

TBMM tarafından onay ya da katılım konusunun uygun bulunması zorunlu olan milletlerarası anlaşmaların Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye gönderilmesi kapsamındaki hazırlık çalışmaları ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülecek.

Ayrıca "milletlerarası bir anlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik anlaşmalar" ile "ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan anlaşmalardan devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan anlaşmalar" da Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanacak.

- Anlaşmaların Resmi Gazete'de yayımlanması

Anlaşmaların Türkçe ve anlaşmada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biriyle yazılmış metni, onaylamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ekli olarak Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Ayrıca anlaşmaların belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği, uygulama alanının değiştiği, durdurulduğu ve sona erdiği tarihler de Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bir milletlerarası anlaşma, yürürlük tarihinin tespitine dair Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun hükmünü kazanacak.

- NATO ile ilgili anlaşmalar

NATO ile ilgili anlaşmalar söz konusu olduğunda ise 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı kanunla onaylanmış Kuzey Atlantik Anlaşması gereği olarak, bu anlaşmaya taraf olan devletler ve NATO ile yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenler Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanacak.

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