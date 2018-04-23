Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 6.sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devretti.

Çocuklara hitap eden ve "Bu makamlar gelip geçicidir" diyen Erdoğan, "Bu makamı Fatih'e devrediyoruz. Ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Tabi benim de temennim Fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece adıyla kalmaz, çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var, çok farklı bir önemi var ve sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı niteliyorsunuz, Türkiyemizin örneklerisiniz. Bizim bundan sonraki hedefimiz nitelikli insan yetiştirmektir, sizler bizim adayımızsınız. Başarınız bizim başarımız olacaktır, sizlere inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz ve sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim umudumu artırıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZDEKİ AMAÇ SIFIR ŞİDDET"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve koltuğunu devrettiği Fatih Mintaş soruları cevapladı. Gazetecilerin "24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Eğer Başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacka? sorusuna Fatih Mintaş "İlk icraatım milletimize hizmet olacak" diye yanıt verdi. "Seçim manifestosunda çocukları nitelikli yetiştirmeyle ilgili maddelere yer vereceğini dile getiren Mintaş, "Suriyeli çocukların bizimle beraber gülmeleri koşmaları ve oynamaları için çalışma yaparım" ifadesini kullandı. Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili soruya da yanıt veren Fatih Mintaş, "Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler" dedi. Cumhurbaşkanlığınız boyunca yapacağınız en önemli şey nedir? sorusuna Fatih mintaş, "En önemli şey, bu makamı temsil etmektir. Bu büyük bir onur" yanıtını verdi.