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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bariyerlere çarpan sürücü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:09 | Son Güncelleme

AOÇ istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobil, güvenlik noktasındaki bariyerlere çarptı - Polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarınca gözaltına alınan sürücünün işitme engelli ve alkollü olduğu belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hasar gören bariyerin bir bölümü yol kenarına savruldu.

Güvenlik noktasındaki görevlilerin "Dur" ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü Doğan Erdal F, polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarınca gözaltına alındı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken Külliye'nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.

İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F'nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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