Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98'inci açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, TRT tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" töreninde konuştu.

Programın sunuculuğunu "Ayla" filminin oyuncularından İsmail Hacıoğlu ile filmin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol yaptı.

Küçük oyuncu Kim Seol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ellerinden tutarak kürsüye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98'inci açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.