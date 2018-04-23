HABER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98'inci açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" - "Biz, sizleri önümüzdeki 23 Nisan'da da burada bekliyoruz. 'Tekrar gelmeye var mıyız?' Sizlerle yine bir arada olacağız, nice 98 yıllara inşallah"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98'inci açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, TRT tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" töreninde konuştu.

Programın sunuculuğunu "Ayla" filminin oyuncularından İsmail Hacıoğlu ile filmin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol yaptı.

Küçük oyuncu Kim Seol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ellerinden tutarak kürsüye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98'inci açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuk çocukların rengarenk giysileriyle, sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam izleyenleri dünyanın dört bir yanına götürdüklerini belirten Erdoğan, "Bizleri mutlu ettiniz, sizleri çok sevdik." diye konuştu.

Toplam 40 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların Bursa'da misafir edildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İki gündür buradasınız, 'herhalde bizden ayrılmayacaksınız değil mi?' Biz, sizleri önümüzdeki 23 Nisan'da da burada bekliyoruz. 'Tekrar gelmeye var mıyız?' Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza anlatın. Önümüzdeki yıl yine bekliyoruz, sizlerle yine bir arada olacağız. Eşimle birlikte sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz ve gözlerinizden öpüyoruz. Nice 98 yıllara inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve 40 ülkeden gelen çocuklarla aile fotoğrafı çektirdi.

- Külliyenin bahçesine devasa legolar getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelişlerinde, ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılandı.

Erdoğan ve eşi, Külliyenin bahçesinde devasa legolardan yapılan koridordan, konuk çocuklardan oluşan kortej eşliğinde yürüdü.

Daha sonra, farklı ülke bayraklarının yer aldığı "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı bölüme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada minikleri selamladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene katılmak üzere salona girdi.

İçeride büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan çifti, salondaki çocukları selamladı, engelli çocukların yanına giderek onlarla tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Konuşmalar öncesinde "40 Ülke" ile "World Citizen" ismindeki gösteriler konuklara izletildi.

İstanbul'da kimyasal alarmı!İstanbul'da kimyasal alarmı!
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Ormanda bulunan yanmış cesette büyük şüpheOrmanda bulunan yanmış cesette büyük şüphe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanı ismet yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan coşkusu emine erdoğan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.