Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuk şenliği coşkusu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '40. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği' düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 farklı ülkeden şenliğe katılan çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, "Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk giysileriyle, bütün sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki şenliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve 40 farklı ülkeden binlerce çocuk katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şenliğin düzenlendiği salona girerken, büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan çiftinin etrafını saran çocuklar, sevgi gösterilerinde bulunarak, fotoğraf çektirmek istedi. Erdoğan da çocukların ilgisine karşılık vererek, birçoğu ile fotoğraf çektirdi. Çocukları başını okşayarak seven Erdoğan, törene katılan bazı engelli çocukların da yanlarına giderek özel olarak ilgilendi.