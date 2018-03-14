Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Her türlü hassasiyet gözetiliyor. Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda, Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen muhtarlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır bu toprakları vatan haline getirmek ve vatan olarak muhafaza etmek için kanlarını akıtan şehitleri, gazileri şükranla yad ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son rakamın 3 bin 444 olduğunu belirterek, Afrin'e biraz daha yaklaşıldığını, akşama kadar kuşatma çemberinin tamamlanmış olacağını bildirdi. İşlerinin kolay olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Batı gibi gidip de sivilleri vurmuyoruz. İsmini açıklamayacağım, Cezayir'de 5 milyon insanı katledenler, kalkıp da Türkiye'ye hesap sormasın. Önce onlar bunun hesabını versin. Ruanda'da, Libya'da onbinleri, yüzbinleri öldürdüler. Önce onlar bunun hesabını versinler. Irak'ta onbinleri, yüzbinleri öldürenler, önce bunun hesabını versinler. Bunların hesabını veremeyenler, kalkıp da Türkiye'ye hesap sormaya yeltenmesinler. Türkiye, eğer sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, şu anda Afrin çoktan bitmişti. Her türlü hassasiyet gözetiliyor, dikkat ediliyor. Bakın şu anda önce siviller, arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor.

Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmet'im, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir, bunların akıbeti belli. Ama Mehmet'im her türlü hassasiyeti gösteriyor. Bütün bu hassasiyetler içerisinde bunlara orada bu dersi veriyor. İnşallah neticesi hayrolacaktır. Biraz uzuyor, neticesi hayrolacak. Bak çıkartılanlar bir taraftan da işte temizlenen yerlere yerleştiriliyor." Salonda bulunan bir muhtarın, "Cumhurbaşkanım, bizi de Afrin'e götür." sözleri üzerine Erdoğan, "İnşallah, haber geldiği anda önce ben, sonra siz, beraber gideceğiz." dedi. Sanatçıların ve sporcuların Afrin'e gitmek istediklerini kendisine ilettiğini belirten Erdoğan, muhtarlara "Siz, bu milletin özetisiniz özeti." diye seslendi. "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan." dizesini okuyan Erdoğan, "Yürüyeceksin, muhtarlar yürüyecek arkandan." ifadesini kullandı. Salonda bulunan bazı muhtarların "Birer maaşımızı verelim." dediğini aktaran Erdoğan, "Allah razı olsun. İşte bu yürekler olduktan sonra, bu inanç olduktan sonra, bu iman olduktan sonra bu milletin bileğini kimse bükemez." diye konuştu.

- "Darbeyi yapanlar hedefe ulaşamadı" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi millete yaptıkları çağrının ardından milyonların meydanlara döküldüğünü anımsatarak, "F-16'lar, helikopterler, tanklar, toplar, bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu, 2 bin 193 gazimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık ve bu darbeyi yapanlar hedefe ulaşamadı." dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: "İşte bu katil feto ve avanesi, zaten onlar bu ülkede değil malum Pensilvanya'da. Arkasında kimlerin olduğu o da malum. Bize akıl verenler, bunlarla ülkemizi parçalamak istediler, başaramadılar. Şu anda yüzlerce, binlerce FETÖ ile ilgili o asker elbisesini giymiş hainler, onlar asker değil, onlar bizim askerimiz olamaz, şu an içeride. Polis aynı şekilde, elbiseyi giymiş ama içi FETÖ, onlar da içeride. Ama sağlam olanlar, inançlı olanlar, bu vatansever milletin evlatları, onlar zaten şu anda görevlerinin başında. Terörle mücadelede 15 Temmuz'da ve sınır ötesi operasyonlarımızda şehit olan askerlerimize, jandarmalarımıza, polislerimize, güvenlik korucularımıza, sivil görevlilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz."