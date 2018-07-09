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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı - Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini temsilciler ve gençler, sol tarafında ise bilim insanları yer aldı - Konuklara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin minyatürü, ay ve yıldızın yer aldığı, üzerinde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yazılı turkuaz renkteki özel rozet ve bugün için darphane tarafından özel bastırılan 1 lira hediye edildi - Törende "Abıhayat" (yaşam suyu) ismi verilen içerisinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilya ile taze adaçayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı.

Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti, buradan da "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" için Külliye'ye geldi.

Makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Erdoğan'ın konvoyuna, girişte Atlı Tören Birliği eşlik etti.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Aynı anda hava, kara komutanlıkları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük'teki Kemalreis Fırkateyni'nden de 101'er pare top atıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı.

Erdoğan, vatandaşların arasından özel olarak hazırlanan koridordan geçerek tören alanındaki yerini aldı.

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- Tarihi törene "özel rozet" ve para

Davetliler için "özel rozet" de hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin minyatürü ay ve yıldızın yer aldığı, üzerinde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yazılı turkuaz renkteki rozet, konuklara hediye edildi.

Ayrıca üzerinde, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yazan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin minyatürü ile Darphane tarafında özel bastırılan Başkan Erdoğan'ın ismi ve imzası ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira da konuklara dağıtıldı.

Konuklar, Başkan Erdoğan'ın Meclis'teki yemin törenini ve Anıtkabir ziyaretini tören alanına kurulan dev ekranlardan takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, büyük Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük portresi asıldı.

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- Konuklara "yaşam suyu" ikram edildi

Öte yandan konuklara ikramlardan oluşan kumanya paketi dağıtıldı. "Abıhayat" (yaşam suyu) ismi verilen içerisinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilya ile taze adaçayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi.

Başkan Erdoğan, Külliye'ye gelmeden önce, Mehteran Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından bazı eserler seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası'nın yanı sıra TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de programda hazır bulundu.

Öte yandan tören gününe özel pul bastırıldı.

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

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- Törene yabancı basından yoğun ilgi

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde, ulusal basının yanı sıra çok sayıda yabancı basın mensubu da yer aldı. Gazeteciler kendileri için ayrılan locadan töreni takip etti.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini temsilciler ve gençler, sol tarafında ise bilim insanları yer aldı.

Törenin başında, Başkan Erdoğan'ın hayat hikayesinin yer aldığı İngilizce altyazılı sinevizyon gösterisi izlendi.

Programa, yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı katıldı. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili ve TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut, MİT Başkanı Hakan Fidan, yüksek yargı üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dini cemaatlerin liderleri, eski ve yeni dönem milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları da törende hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören"

- "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı - Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini temsilciler ve gençler, sol tarafında ise bilim insanları yer

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "tarihi tören" başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"

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