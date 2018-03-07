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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Sızmak istediler püskürtüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın gündem dair açıklamalarda bulundu. Kalın, "Afrin’e sızma girişimleri püskürtüldü. Bundan terör örgütünün de bir takım dersler çıkarması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Sızmak istediler püskürtüldü

İşte Kalın’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

Kahraman askerlerimize mücadelelerinde Allah’tan başarılar diliyoruz. Sahada son derece dinamik gelişmeler de yaşanıyor. Biz Afrin harekatını başlattığımızda bunun terör örgütlerine karşı yürütülen bir mücadele olduğunu bütün dünya ile de paylaşmıştık. Özellikle MİT’in, ÖSO’nun koordinasyonu noktasında yoğun bir çalışması olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.

“AFRİN OPERASYONU BATILI ÜLKELER İÇİN DE SAMİMİYET TESTİDİR”

Afrin operasyonunun DEAŞ operasyonlarını geciktirdiği yönünde beyanların geldiğini görüyoruz. Afrin’de yürütülen terörle mücadele DEAŞ ile mücadelede hiçbir engel değildir. Afrin operasyonu batılı ülkeler için de samimiyet testidir. Bütün ülkelerin Zeytin Dalı harekatını desteklemesi gerekir. Terör örgütleri arasında hiyerarşik ayrım yapılamayacağına göre, terör örgütlerinin de Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda uyum içerisinde hareket edilmesi gerekir. Müttefiklerimizden beklentilerimiz de bu yöndedir.

“YPG/PYD AFRİN’İ İKİNCİ KANDİL YAPMAYA ÇALIŞMAKTADIR”

BM sözcüsü de dün kayda geçirdi. YPG PYD bir müddettir Afrin’i ikinci kandil yapmaya çalışmaktadır. Afrin’in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir. Bundan sonra da buna müsaade edilmeyecektir. Fakat PYD YPG terör örgütünün sivillerin çıkmasını engellemesinin de altını çizmek lazımdır. Bunun da bir savaş suçu olduğu malumdur.

“AFRİN’E SIZMA GİRİŞİMLERİ PÜSKÜRTÜLDÜ”

Özellikle ABD’nin kontrolünde hareket eden YPG güçlerinin Münbiç’ten Afrin’e kaydırılmasını engellemesi beklenir. Bunu yaparlar yapmazlar ama biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Afrin’e sızma girişimleri püskürtüldü. Bundan terör örgütünün de bir takım dersler çıkarması gerekir.

Doğu Guta’da yaşanan hadiseler… BM, 30 gün boyunca ateşkes ilan edilmiş idi. 10-12 günde yaşanan hadiseler bunun uygulanmadığını gösteriyor. Rejimin ihlalleri devam ediyor. Sayın cumhurbaşkanımız açıklamaları yaptık, yapıyoruz. Yoğun diplomasi trafiği yapıyorlar. Güvenlik koridorların oluşması ve insani yardımlara izin verilmesi gerekiyor. Ateşkes süresinin günde 4-5 saatten 24 saate çıkartılması için de girişimlerimiz devam ediyor. İnsanlığın vicdanı Türkiye’de atıyor. İnsani drama dur demek için Türkiye harekete geçmiş durumda.

Birkaç gündür yola çıkmış olan vicdan konvoyu çalışması. Türkiye’deki STK’ların öncülüğünde gerçekleşen konvoy yarın Hatay’a gidecek. Orada Suriye’deki kadınların maruz kaldıkları işkenceyi protesto etmek için bir çalışma yapacaklar. Bu çalışma grubundan bir heyeti cumhurbaşkanımız kabul edecek. Tabi burada sadece 8 Mart dolayısıyla değil, dünyanın hiçbir yerinde kadınların şiddete maruz kalmaması için seferberlik içinde olmamız gerekiyor.

DEVAMI GELİYOR...

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu hareketi yapmak için 5-6 yıldan buyana ortaya çıkan meşru müdafa hakkımıza birşey diyeceği yokken, ülkeyi yönetenler maalesef,fetö islami dinci yapılanma itleri ile bölüşüm kavgası, orduya kumpasla,hele bir duralım seçimler var kürtleri kızdırmayalım ayaklarıyla işi bu raddeye getirdi, çok büyük ,ileride telafisi esnasında bedeli ağır hale getirdi,çok büyük hatalar yaptı,şimdi hatalarını teladfı etmeye çalışırken bu işlerin tek müsebbibi cehapedir diyecek kadar küçülüyorlar,şimdi insan kayıplarımız çok üzücü.Elbette vatan hepimizin fakat kims çıkarı için milletin hakkını kullanmamalı.
''Afrin’in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir.'' İnşallah Kandil de birgün Kandil olmaktan çıkar da 2008 yılında Kandilin etrafı sarılmışken (Güneş Harekatı) verilen bir emirle( ??? ) geri çekilmek zorunda bırakılan ve orada şehit düşen Mehmetçiğimizin hakkı verilir.
Bu bilgileri dunki Mynette ŞOK haber olarak geçen, şey uzman ağar tarafından açıklamıştı, Artık şey eyi ya yapalaım
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