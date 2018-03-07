Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Sızmak istediler püskürtüldü

İşte Kalın’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları: Kahraman askerlerimize mücadelelerinde Allah’tan başarılar diliyoruz. Sahada son derece dinamik gelişmeler de yaşanıyor. Biz Afrin harekatını başlattığımızda bunun terör örgütlerine karşı yürütülen bir mücadele olduğunu bütün dünya ile de paylaşmıştık. Özellikle MİT’in, ÖSO’nun koordinasyonu noktasında yoğun bir çalışması olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. “AFRİN OPERASYONU BATILI ÜLKELER İÇİN DE SAMİMİYET TESTİDİR” Afrin operasyonunun DEAŞ operasyonlarını geciktirdiği yönünde beyanların geldiğini görüyoruz. Afrin’de yürütülen terörle mücadele DEAŞ ile mücadelede hiçbir engel değildir. Afrin operasyonu batılı ülkeler için de samimiyet testidir. Bütün ülkelerin Zeytin Dalı harekatını desteklemesi gerekir. Terör örgütleri arasında hiyerarşik ayrım yapılamayacağına göre, terör örgütlerinin de Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda uyum içerisinde hareket edilmesi gerekir. Müttefiklerimizden beklentilerimiz de bu yöndedir.

“YPG/PYD AFRİN’İ İKİNCİ KANDİL YAPMAYA ÇALIŞMAKTADIR” BM sözcüsü de dün kayda geçirdi. YPG PYD bir müddettir Afrin’i ikinci kandil yapmaya çalışmaktadır. Afrin’in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir. Bundan sonra da buna müsaade edilmeyecektir. Fakat PYD YPG terör örgütünün sivillerin çıkmasını engellemesinin de altını çizmek lazımdır. Bunun da bir savaş suçu olduğu malumdur. “AFRİN’E SIZMA GİRİŞİMLERİ PÜSKÜRTÜLDÜ” Özellikle ABD’nin kontrolünde hareket eden YPG güçlerinin Münbiç’ten Afrin’e kaydırılmasını engellemesi beklenir. Bunu yaparlar yapmazlar ama biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Afrin’e sızma girişimleri püskürtüldü. Bundan terör örgütünün de bir takım dersler çıkarması gerekir. Doğu Guta’da yaşanan hadiseler… BM, 30 gün boyunca ateşkes ilan edilmiş idi. 10-12 günde yaşanan hadiseler bunun uygulanmadığını gösteriyor. Rejimin ihlalleri devam ediyor. Sayın cumhurbaşkanımız açıklamaları yaptık, yapıyoruz. Yoğun diplomasi trafiği yapıyorlar. Güvenlik koridorların oluşması ve insani yardımlara izin verilmesi gerekiyor. Ateşkes süresinin günde 4-5 saatten 24 saate çıkartılması için de girişimlerimiz devam ediyor. İnsanlığın vicdanı Türkiye’de atıyor. İnsani drama dur demek için Türkiye harekete geçmiş durumda.