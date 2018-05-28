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Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 21:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı, yarın kutlanacak olan İstanbul'un fethinin 565. yılına özel bir video hazırlattı. Videoda Fatih Sultan Mehmet'ten Abdülhamit Han'a, Atatürk'ten Menderes'e ve Turgut Özal'a kadar pek çok tarihi isim temsil edildi. ,üç hilalli Osmanlı sancağının da sık sık göründüğü videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkıyor.

İstanbul'un fethinin 565. yılı, yarın kentin çeşitli yerlerinde yapılacak gösteri ve toplantılarla kutlanacak.

Kutlamalar öncesi, Cumhurbaşkanlığı'ndan bir video yayınlandı. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinin temsili görüntüleriyle başlayan videoda, pek çok tarihi kişilik canlandırıldı. Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a, Abdilhamit Han'dan Atatürk'e kadar tarihe yön veren liderlerin sıralandığı videoda, Cumhuriyet tarihi de unutulmadı.

MENDERES VE ÖZAL'DAN SONRA ERDOĞAN GELİYOR

Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın da oyuncuların canlandırmasıyla yer aldığı videoda, son olarak sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor.

Üç Hilalli Osmanlı sancağı da, Cumhur İttifakına atıfla video boyunca ekranda görünüyor.

İSTANBUL'DA BÜYÜK KUTLAMALAR YAPILACAK

İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Haliç'te düzenlenecek programla kutlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda yarın akşam 19.30'da başlayacak programda, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi bir konser verecek.

Konserin ardından İstanbul protokolü ile devlet erkanının katılımıyla iftar programı gerçekleştirilecek. İftar sonrası ise fethin 565. yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başlayacak.

Ayrıca, TSK Askeri Mehteran Birliği sahne alacak ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir fetih gösterisi gerçekleştirilecek.

"Özel Fetih Gösterisi" için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapılacak.

Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul’un fethi yeniden canlandırılacak.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
sen fatih tende fetih tende daha degerlisin reissss son osmanli padisahisin.
sen nasıl bir zihniyetsin. peygamberimizin bile o komutan ne güzel bir komutan diye müjdelediği Fatih Sultan Mehmet han'ı nasıl kıyaslarsın cahil herif.
@soner_1970_gyfug peygamberimizin hz muhammed sav efendimizin hadisine mahsar olmus bir fethi ve fatihi nasil tayiple kiyaslarsin son osmanli padisahi diye gosterdiin tayip bey israille 8 anlasma yapti 6 sini kuduste imzaladi sanki kudus israilin baskentiymis gibi thedor herzl mezarini ziyaret edip yahudi ayini sirasinda thedor herzl pisliginin mezarina celenk birakanda oyken nasil osmanlicilik lan bu harbi hayinsiniz lan siz sadece vatana degil ümmetede ihanet etiniz sizler
SONUNDA ŞÖYLE DENİYOR.OĞLUM PARALARI SIFIRLA.
mukemmel olmus elinize saglik
O videodan önce Atatürk'e hakaret edenleri tutuklarsa inanırım,yoksa...
gencliğe tarihimizi unutturup şimdi böyle dizilerle hangi gencliği inandıracaksınız
ATAMI bu adamlarla aynı kareye koymayın
Sen bozmussun videoyu rte
Bu halkın ne kadar milli ve manevi değerleri varsa hepsini kendi çıkarları için modifiye ederek, kendine göre uyarlamış. Halbuki bizim böyle filmlere ihtiyacımız yok. İşsizlik, eğitimdeki sorunlar, ekonomi, hak, hukuk, adalet... bunlardan bahset. Öyle filmler ile oy toplama devri geçti. Çok meraklıysanız sinema sektörüne girin. Tabi izleyen olursa (IMDB: 1.8)
kaybedince as bayraklarıııı !
Birdenbire bir Atatürk sevgisi oluştu yetmez fütursuzca hakaret edenler hemen yargılanmalı
Ne büyük bir insansın ki düşmanların bile kurtuluş için sana sığınıyor.Benim tek Cumhurbaskanim M.KEMAL ATATÜRK.
İSTANBULUN 2 FATİHİ VARDIR BİRİNCİSİ FAT,H SULTAN MEHMED HAN İKİNCİSİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BİRİ FETHETMİŞTİR DİĞERİ İŞGAL EDİLMESİNE ÇOK SERT KARŞILIK VERMİŞTİR ÇANAKKALE SAVAŞI KURTULUŞ SAVAŞINDAN DA SONRA PADİŞAHIN İÇERİYE ALDIĞI İNGİLİZLER ÇANAKKALE KORKUSUYLA KUYRUKLARINI KISTIRIP GİRMİŞLERDİR
allahına kurban
Düne kadar ABD nin saçma sapan kahramanlık Dizilerini flimlerini izleten zihniyet koskaca bu Heybetli Osmanlıyı Yüce Türk halkına unutturmak için her seyi yaptılar Türkiye varsa Fatih de var Kanunide var Tabiki Mustafa Kemal da var aslını inkar eden millet hiç bir zaman iflah olmaz Batı sevdalıların yine möreli bozmustur bu video Uyuyan Dev elbet saha kalkacak Türk hiç bir zaman baska bir Milletin kölesi olmaz Bizi yıllarca batı maymunu yapanlar utansın medeni olacık diye koca milleti dünyaya rezil ettiler
reklamın sonlarına doğru gördüğüm kişi resmen oscar ödüllü bir filme yapılmış reklam gösterimi gibi olmuş . mükemmel bir videonun mahvedilişi
Allahına kurban
şurada mükemmel olmuş diye yazana bile olumsuz oy veren asla TÜRK değildir ya ermeni ya pkk lı ya dhkpc li yada neyse yazmayım anlayan anlar sizler bu ülkenin gelişmesini değil gerilemesi ve TÜRKÜN ayağa kalkmasından korkan .........neler siniz
@pafocus ülke reklamla gelişmez icraatla gelişir.birde Sizin gibilerin sayısının azalmasıyla
eksik olmuş fesliye ayıp edilmiş onca ziyaretten sonra atatürk olmamış!!!!
Bu klip in sonucu bunlar kurdu erdoğan merak etmeyin ben satıyorum
tarihimizin dönüm noktalarından cumhuriyete yer verilmemiş, hocamız diye yırtındıkları erbakana yer verilmemiş. mhp ile ittifak olmasa eminim ne sancağa ne de kurtlara yer verilirdi. eksikliği var, objektif değil. düşünce olarak güzel. daha iyilerini yapabilirler.
İstanbulun fethi ise mesele, önce fatih sultan mehmeti gösterirsin fetheden olarak, sonrada atatürkü gösterirsin muhafaza eden olarak. senin ne işin var reis orda? fatih sultan mehmet kalksa istanbulu bu hale getirdin diye, sana yuhhh derdi.
Vatan millet sakarya edebiyatı. Balıklar oltaya gelir
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