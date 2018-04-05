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Cumhurbaşkanlığı Rusça Twitter hesabı yayına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca Twitter hesaplarından 4 dilde yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile Rusça yayınlara da başladı - Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından yapılan yayınlar, ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edildi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile başladı.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi.

Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.

Rusça yapılan canlı yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.

Rusçanın eklenmesiyle yayın yaptığı dillerin sayısı 5'e yükselen Cumhurbaşkanlığının, diğer dillerde de yayın yapmak için hazırlıkları devam ediyor.

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