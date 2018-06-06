HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımını yakından takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nun inşaatında sona gelindi. "Büyük Salon" bugün, 2 bin kişilik muhtarlar iftarı ile açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nu bugün resmen açacak. Erdoğan, "Büyük Salon"da farklı şehirlerden gelecek olan 2 bin muhtarı ağırlayacak.

İnşaatına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda da sona yaklaşıldı. İçinde farklı büyüklükte konferans, toplantı ve sergi salonlarının olacağı dev binanın ilk konukları muhtarlar olacak.

Muhtarlar ile geleneksel buluşmasını uzun süredir yapmayan Erdoğan, kurulacak iftar sofrası ile de bu araya son vermiş olacak.

OSMANLI SELÇUKLU MİMARİSİNE UYGUN YAPILDI

1

Yeni bina, Cumhurbaşkanlığı’nın Osmanlı-Selçuklu tarzındaki mimarisine uygun inşa edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın diğer yapılarıyla uyumlu olan bina pembe ve beyaz mermerleriyle hazırlandı. Binanın tamamlanmasıyla halen Cumhurbaşkanlığı’nın ana idari binasında bulunan 400 kişilik salonda yapılan Muhtar Buluşmaları da 2 bin kişilik salonun yer aldığı yeni binaya alınacak. Erdoğan, muhtarlar için düzenlediği öğle yemeği programını da bundan sonra yeni binada verecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu, içinde 5 milyon cilt kitabın olacağı Beştepe Kütüphanesi bitişik inşa edildi. Beyaz ve pembe mermerle kaplanan bina, bu alanda Türkiye’nin en büyük salonlarından birisi olacak. Bina açıldığında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yapacağı organizasyon, toplantı, konferans ve sergilerde de kullanılabilecek.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Tedavisi tamamlanan 'Caretta Özgür', denizle buluştuTedavisi tamamlanan 'Caretta Özgür', denizle buluştu
İnşaat sektöründe 'devrim': Hollanda dünyanın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evlerini yapıyorİnşaat sektöründe 'devrim': Hollanda dünyanın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evlerini yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliye iftar osmanlı Mimar

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 6 yorum
2 bin kişinin iftar yemeğini hanımlarının bilezikleri ile mi yapıyorlar maaşları ile ile mi, yazık asgari ücretle geçinip 365 oruç tutatn insanlar var bu ülkede bunu haber yapmayın çöpten ekmek yiyen var.bu müslümanlık değildir.
Yiye yiye bitirdiniz güzel ülkemi. Muhtarları doyurcanıza sokakdaki garibanları doyurun. YUH.
Dolar diyoruz uçmuş bir sürü gıda ürün fiyatı artmış milletin cebinde para yok bu da çıkıp lale devrinden enstantaneler sergiliyor:)
Vakit TAMAM. Güle güle sn cumhurbaşkanı.. Yanlı olma yayınla admin kardeşim.
Herif devletin tepesinden ulufe dağıtıyor, bunu halk için değil kendi ikbali için yapıyor, haramı helali takmayan kafalar, ele verir talkını kendi yutar salkımı yapıyor, bu ilke elinizden çok çekti ama artık tamam, yetti artık
Valla bizim muhtar hep burada oturuyor,CB sürekli aynı muhtarlarımı çağırıyor ne!
Diğer Haberler
Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.