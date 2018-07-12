Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

'DALMA' KRİZİ

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı son Başbakan Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada 335 oy alarak yeni TBMM Başkanı oldu. Teşekkür konuşmasını yaparken CHP'li Mahmut Tanal ile Yıldırım arasında dalma krizi yaşandı. Binali Yıldırım konuşma yaparken Tanal araya girince Yıldırım konuşmasını bölüp, 'Daha bismillah dedik hemen başladın dalmaya...' diye cecap verdi.

YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Meclisimizde diğer milletvekillerine teşekkür ediyorum. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım ilk değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, 27. dönem Meclis Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Meclisimizde diğer milletvekillerine teşekkür ediyorum. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da teşekkür ediyorum. Yeni dönemin milletimize, Meclis faaliyetleri için hayırlı uğurlu olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum" diye konuştu.

