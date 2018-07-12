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Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylaması tamamlandı. Oylama sonucunda Binali Yıldırım 335 oyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldu.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

'DALMA' KRİZİ

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı son Başbakan Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada 335 oy alarak yeni TBMM Başkanı oldu. Teşekkür konuşmasını yaparken CHP'li Mahmut Tanal ile Yıldırım arasında dalma krizi yaşandı. Binali Yıldırım konuşma yaparken Tanal araya girince Yıldırım konuşmasını bölüp, 'Daha bismillah dedik hemen başladın dalmaya...' diye cecap verdi.

YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Meclisimizde diğer milletvekillerine teşekkür ediyorum. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım ilk değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, 27. dönem Meclis Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Meclisimizde diğer milletvekillerine teşekkür ediyorum. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da teşekkür ediyorum. Yeni dönemin milletimize, Meclis faaliyetleri için hayırlı uğurlu olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Mahmut Tanal CHP

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
TAM BİR DALLAMA ZATEN BU TANAL
Aynen öyle.. Akp koydukça kuduruyorlar..daha cook kuduracaklar
@yavuz_e SENİN GİBİ DEĞİLMİ AKÇOMAR.
@hinterlandtime AKÇOMAR SENDEN ŞEYİNİ İSTESE YANINDA DİĞER ŞEYİNİ EŞANTİYON VERİRSİN.
@hinterlandtime mhp şimdi size koyuyor. Yakında doğursunuz bir piç
@yavuz_e ilerde kim kime kor anlarsın koyulmayı
sende tam bir hazimsiz dallamasın.
@yavuz_e aynen kardesim koyun koyun diyorlar koydukca kiziyorlar
chp her gün biraz daha da çirkinleşiyor
işte başkan işte anadolu
BUNA GÜLERKEN ISIRMA DERLER..TANAL..
Ne var bunda, bunu kriz gibi göstermeye çalışıyorsunuz?
NEDE OLSA DALLAMA .. DALMASI NORMAL
yenile yenile şuurlarını kaybetmişler
klasik tanal çomarı işte
sen bunlara bakma başkanım bunlar hep demokrasi derler ama halkın tercihini hep hırsızlık olarak görürler kesin sende oy çalarak başkan olmuşsundur
sayın Yıldırım renkli bir kişilik sanırım bundan sonra Meclisde de renkli bir yönetim getirecek.
Tanal frekansı bozuk bir kanal
Bu ne koltuk sevdasi abi boyle ya. Doymuyorlar ya doymuyorlar.
BU ÜLKENİN DAHA ÇOK KARIŞMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPAN BİR ÇOK AJANLAR VAR. NEDEN HÜKUMETE DESTEK OLMUYORLAR, YANLIŞINI GÖRÜNCE KONUŞUN, AMA DOĞRULARIN DA ARKASINDA OLUN, BATARSAK ÜLKE OLARAK BATARIZ HİÇ BİR PARTİ DE KURTARAMAZ, MİLLİ MESELELERE BİRLİKTE EL ATILMALI, EKONOMİ BİRLİKTE DÜZLÜĞE ÇIKARTILMALI, USD EURO ARTIYOR HER BİR AĞIZDAN SES, BİRLİKTE OLMAZSAK O SESLER ÇOĞALIR ÜLKEMİZ YAŞANMAZ YERE DÖNÜŞÜR ALLAH MUHAFAZA, MİLYONLARCA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINI ALAMAZSA BU ÜLKENİN HALİ NİCE OLUR...
salak bir partisin chpkk
ULAŞTIRMA BAKANI OLARAK TC'nin TARİHİNE KARA HARFLERLE GEÇMİŞ BİR ŞAHITIR BİNALİ.PAHALI VE MİLLETE-DEVLETE İHANET YİD'LER.SARILARDAKİ KAZA VE DAHA NİCE YOLSUZLUKLARIN İLE RAHAT OTURAMAZSIN İNŞAALLAH ORADA.
Chp Ne işe yarar?
ya bu adamın esprileri öldürüyor adamı
mhp diye bir parti var mı ki ?!
o meclisteki tum vekillerin allahn sfm
çok derin analizler yapıyor yurdum insanı
aman aman dunyayi kurtardik..ne bu boyle koyduk cikardik....uretim yok issizlik diz boyu...petrol dunyanin en pahalisi...fabrika yok teknolojik hamle yok...varsan baksan 1600 lira maaslisin ama masallah particilikte ustunuze yok...haa chp li mhp li iyi partili vs degilim...hic bir partiye biad etmem...dolayli vergilerle ve ecevitin otv si ile ulke yonetip mankenlerin artistlerin zenginlerin vergi vermedigi ve zengin cocuklari icin devamli bedelli cikaran akp ye hic biad etmem..
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