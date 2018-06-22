"Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, etkin bir koordinasyon için bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yayımlanan video ile "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları açıklandı.

"Yeni Sistemde, Yeniden Büyük Değişime ve Şahlanışa Hazırız Türkiye" başlığıyla paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile makamların azaldığı, hizmetlerin ve çözümlerin hızlandığı, verimin ve tasarrufların arttığı, sonuç odaklı ve insan merkezli bir yönetim sisteminin oluşturulacağı belirtilerek, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle dünyanın dönüşümüne öncülük edeceği vurgulandı.

Yeni modele göre, etkin bir koordinasyon için bakanlıklar birleştirilerek, bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek. "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla oluşturulacak yeni bakanlık, aileyi merkeze alan, her evden en az bir çalışanın olduğu yeni istihdam modeli ile daha mutlu insan ve toplum için hizmet verecek.