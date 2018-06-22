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"Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 01:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, etkin bir koordinasyon için bakanlıklar birleştirilerek, bakanlık sayısı 26'dan 16'ya çekilecek - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla yeniden yapılandırılacak - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı da "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adıyla tek çatı altında toplanacak - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı ise "Ticaret Bakanlığı" adıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı da "Tarım ve Orman Bakanlığı" adı altında birleştirilecek - Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek, dış politikada daha etkili, uluslararası gelişmelerde daha etkin bir yapı sağlanacak - Yeni sistemde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adıyla 9 kurul oluşturulacak - Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarıyla 4 ofis kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, etkin bir koordinasyon için bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yayımlanan video ile "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları açıklandı.

"Yeni Sistemde, Yeniden Büyük Değişime ve Şahlanışa Hazırız Türkiye" başlığıyla paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile makamların azaldığı, hizmetlerin ve çözümlerin hızlandığı, verimin ve tasarrufların arttığı, sonuç odaklı ve insan merkezli bir yönetim sisteminin oluşturulacağı belirtilerek, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle dünyanın dönüşümüne öncülük edeceği vurgulandı.

Yeni modele göre, etkin bir koordinasyon için bakanlıklar birleştirilerek, bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek. "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla oluşturulacak yeni bakanlık, aileyi merkeze alan, her evden en az bir çalışanın olduğu yeni istihdam modeli ile daha mutlu insan ve toplum için hizmet verecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adı altında toplanarak, yüksek teknoloji ile küresel ve prestijli markalar üreterek yapay zekada öncü, akıllı teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez olan bir ülke hedefiyle görev yapacak.

İhracatın 500 milyar dolara yükseltilmesi ve İstanbul'un "dünyanın finans merkezi" olması hedefiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da "Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında bir araya getirilecek. Yeni bakanlık, orman arazilerinin korunarak yedi bölge, dört iklimde, her tarlanın sulandığı, yılda iki ürünün alındığı, tarımda çeşitliliğin ve verimliliğin zirveye ulaştığı, teşviklerin artarak sürdüğü, yemyeşil bir Türkiye hedefi için çalışacak.

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek, "Dışişleri Bakanlığı" çatısı altında dış politikada daha etkili, uluslararası gelişmelerde daha etkin rol oynayacak.

- Yeni sistemde 9 kurul oluşturulacak

Yeni sistemde; Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla 9 kurul oluşturuluyor.

Söz konusu yapılanma ile sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcileri, ilgili kurumlar politika yapım sürecine dahil edilerek ortak aklın kurumsallaştırılması hedefleniyor.

- Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 4 ofis kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 4 ofis kurulacak.

Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyacak bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasında, dijital dönüşümle toplum hayatının kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasında, Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol oynayacak.

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