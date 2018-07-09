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Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimler yarın saat 15.00'te yemin edecek.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. KHK ile Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. "Bakanlar Kurulu" ibaresi Cumhurbaşkanı oldu.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI İLE AİLE BAKANLIĞI BİRLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında yaptığı bir açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirileceğini duyurmuştu. KHK ile Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Maliye Bakanlığı'nın yen ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi. Bakanlar Kurulu ibaresi ise 'Cumhurbaşkanı' olarak değişti.

G.Kurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun kalktı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu TBMM Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan

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