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Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a bedelli askerlik süreci soruldu. Kalın, sorulan soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde yasayı imzalayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında bedelli askerlik yasasının ne zaman onaylanacağı konusunda konuştu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde yasayı imzalayacağını söyledi.

Kalın'ın açıklaması şu şekilde:

''Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarıyı imzalaması bekleniyor. Gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanımız paylaşacak.''

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik İbrahaim Kalın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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