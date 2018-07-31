Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında bedelli askerlik yasasının ne zaman onaylanacağı konusunda konuştu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde yasayı imzalayacağını söyledi.
Kalın'ın açıklaması şu şekilde:
''Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarıyı imzalaması bekleniyor. Gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanımız paylaşacak.''
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