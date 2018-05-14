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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

"Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir" -"Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur." paylaşımında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Ka Filistin israil

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