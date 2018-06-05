Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor.
"CUMHURBAŞKANI BU ALGIYI DAĞITMAK İÇİN ÇIKIŞ YAPTI"
İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın kendisine oy verip AK Parti'ye oy vermeyenler için münafık değerlendirmesi soruldu. Kalın ''Erken seçim ilan edildikten sonra seçmen Tayyip Erdoğan'a oy verecek ama AK Parti'yi cezalandıracak algısı yaratılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepki bunaydı. Başka partiye verip Cumhurbaşkanlığı sözkonusu olunca Erdoğan'a vermesi de sözkonusu olabilir. Erdoğan'ın adı hep birkaç puan önde oldu. Bunda yeni birşey yok. Cumhurbaşkanı bu algıyı dağıtmak için böyle bir çıkış yaptı. Erdoğan Tayyip Erdoğan'a oy verenlere AK Parti'ye deoy vermesi çağrısında yaptı.'' dedi.
"ÇALIŞMA TARZINI BİLMEYENLER SENARYO YAZIYOR"
Saray'da kutuplaşmalar olup olmadığına dair ise İbrahim Kalın ''Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını bilmeyenler senaryo yazıyor. Cumhurbaşkanının çalıştığı ekipler çalışmalarını arz eder. Kollektif çalışmalar olur bunlar. Konu her neyse buna herkes katkı verir. Sahibi bellidir. Herkes kendi konumu itibari ile katkı verir ve Cumhurbaşkanı'na arz edilir, nihai karar ordan çıkar'' dedi.
Kalın ''Bunlar arasında katı hiyerarşik ilişkilerin olduğu birinin diğerinin ayağına bastığı, bir ortama Cumhurbaşkanı izin vermez. Herkesten verileri alır, istişareye önem veren bir liderdir herkesi dinler not alır'' ifadelerini kullandı.
Kalın Erdoğan'ın herkesi dinlediğinin altını çizerek '' Herkesi dinledikten sonra değerlendirme yapar ve onaya sunar. Herhangi bir konuda farklı görüşler olabilir, bunlar bazen örtüşür bazen farklı düşebilir ama neticede bir karar verir ve ona uyulur'' dedi.
"PENSİLVANYA KONUSUNDA BİR HİKAYE YAZDI"
Kalın, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iddialarına dair de '' Pensilvanya konusunda bir hikaye yazdı, bunun cevaplanması gerekir, bu cevaplanır, geçer gider ama kampnyanın önceliği Ak Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlatmak ''dedi.
"ATTIĞINIZ ADIMA BİR CEVAP ALINMASI GEREKİYOR"
AK Parti toplumun tamamını kucaklamaya dair bir politika ortaya koydu diyen Kalın yaşanan tecrüelerle Erdoğan'ın siyasetinin şekillendiğini ifade etti. ''Erdoğan kendisine oy vermeyen kesimlere ulaşmak için çok çaba sarf etti hala da ediyor ancak bunun karşılıklı olması gerekiyor'' diyen Kalın ''Attığınız adıma bir cevap alınması gerekiyor'' dedi.
İbrahim Kalın Demirtaş'ın serbest kalmasına dair soruya ''Asıl çelişki Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş birinin PKK ile arasına net çizgi koymaması'' cevabını verdi.
Yeni bir çözüm süreci başlar mı sorusuna İbrahim Kalın '' Çözüm süreci defter, kapatıldı dedi''.
GÜL ZİYARETİ KONUSU
İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyaretinin nedeninin sorulması üzerine ''Bu ziyaret tamamı ile, Hulusi Akar Paşa'nın kırk yılı aşkın bir hukuku var, bu hukuka dayalı bir ziyarettir. Erdoğan'ın bilgisi ile gittik ancak bizim fikrimizdi onuntalebi üzerine gitmedik dedi. Benim de onbeş yıldan fazla süredir Gül ile bir hukukum var kendisi ile hem başbakanken hem cumhhurbaşkanı iken çalışmalarımız oldu. '' cevabını verdi.
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