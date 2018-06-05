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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 20:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor. Kalın ''Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de kamplaşmalara müsaade etmez'' dedi. İbrahim Kalın, çok konuşulan 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyareti ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde gittik ancak onun isteğiyle gitmedik. İlk defa konuşuyorum. Bunun böyle bir siyasi istismar malzemesi yapılması bir faydası olmadı bence" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor.

"CUMHURBAŞKANI BU ALGIYI DAĞITMAK İÇİN ÇIKIŞ YAPTI"

İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın kendisine oy verip AK Parti'ye oy vermeyenler için münafık değerlendirmesi soruldu. Kalın ''Erken seçim ilan edildikten sonra seçmen Tayyip Erdoğan'a oy verecek ama AK Parti'yi cezalandıracak algısı yaratılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepki bunaydı. Başka partiye verip Cumhurbaşkanlığı sözkonusu olunca Erdoğan'a vermesi de sözkonusu olabilir. Erdoğan'ın adı hep birkaç puan önde oldu. Bunda yeni birşey yok. Cumhurbaşkanı bu algıyı dağıtmak için böyle bir çıkış yaptı. Erdoğan Tayyip Erdoğan'a oy verenlere AK Parti'ye deoy vermesi çağrısında yaptı.'' dedi.

"ÇALIŞMA TARZINI BİLMEYENLER SENARYO YAZIYOR"

Saray'da kutuplaşmalar olup olmadığına dair ise İbrahim Kalın ''Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını bilmeyenler senaryo yazıyor. Cumhurbaşkanının çalıştığı ekipler çalışmalarını arz eder. Kollektif çalışmalar olur bunlar. Konu her neyse buna herkes katkı verir. Sahibi bellidir. Herkes kendi konumu itibari ile katkı verir ve Cumhurbaşkanı'na arz edilir, nihai karar ordan çıkar'' dedi.

Kalın ''Bunlar arasında katı hiyerarşik ilişkilerin olduğu birinin diğerinin ayağına bastığı, bir ortama Cumhurbaşkanı izin vermez. Herkesten verileri alır, istişareye önem veren bir liderdir herkesi dinler not alır'' ifadelerini kullandı.

Kalın Erdoğan'ın herkesi dinlediğinin altını çizerek '' Herkesi dinledikten sonra değerlendirme yapar ve onaya sunar. Herhangi bir konuda farklı görüşler olabilir, bunlar bazen örtüşür bazen farklı düşebilir ama neticede bir karar verir ve ona uyulur'' dedi.

"PENSİLVANYA KONUSUNDA BİR HİKAYE YAZDI"

Kalın, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iddialarına dair de '' Pensilvanya konusunda bir hikaye yazdı, bunun cevaplanması gerekir, bu cevaplanır, geçer gider ama kampnyanın önceliği Ak Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlatmak ''dedi.

"ATTIĞINIZ ADIMA BİR CEVAP ALINMASI GEREKİYOR"

AK Parti toplumun tamamını kucaklamaya dair bir politika ortaya koydu diyen Kalın yaşanan tecrüelerle Erdoğan'ın siyasetinin şekillendiğini ifade etti. ''Erdoğan kendisine oy vermeyen kesimlere ulaşmak için çok çaba sarf etti hala da ediyor ancak bunun karşılıklı olması gerekiyor'' diyen Kalın ''Attığınız adıma bir cevap alınması gerekiyor'' dedi.

İbrahim Kalın Demirtaş'ın serbest kalmasına dair soruya ''Asıl çelişki Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş birinin PKK ile arasına net çizgi koymaması'' cevabını verdi.

Yeni bir çözüm süreci başlar mı sorusuna İbrahim Kalın '' Çözüm süreci defter, kapatıldı dedi''.

GÜL ZİYARETİ KONUSU

İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyaretinin nedeninin sorulması üzerine ''Bu ziyaret tamamı ile, Hulusi Akar Paşa'nın kırk yılı aşkın bir hukuku var, bu hukuka dayalı bir ziyarettir. Erdoğan'ın bilgisi ile gittik ancak bizim fikrimizdi onuntalebi üzerine gitmedik dedi. Benim de onbeş yıldan fazla süredir Gül ile bir hukukum var kendisi ile hem başbakanken hem cumhhurbaşkanı iken çalışmalarımız oldu. '' cevabını verdi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
VAY VAY VAY...
millet yemez bu numaraları
Erdoğan'a oy atıp AKP'ye oy atmayacak kişi münafık ise devlet bahçeli ve MHP ye mi dedi bu lafı Tayyip Erdoğan
olsun olsun herkes aldatıyorsa danışmanları neden aldatmasın, Zaten biraz daha sıkışırsa danışmanlards beni aldattı der
Bilgisi dahilinde ama, isteği yoktu. Güldürme bizi Sayın ''KALIN''. İnce espriler yapamazsan bile...Reis'e rağmen gittik...deme, inanan çıkmaz. Muharrem İNcE den mizah öğren de KALIN espriler yapma bari.
ORDUNUN BAŞINDAKİ ZAT NE İŞİ VAR ORADA DEMEK ORDUNUN DEĞİL HÜKÜMETİN ADAMI EEE SEÇİMLERDEN SONRA ODA YOLCU
yalancının ayakçısı..bu sadece çomarlar inanır..
Gül ile hukukumuz vardı. Hukuk bu mudur? 40 yıllık hukuk? Zaten sahi...Hukuk neydi ya? Aba altından sopa göstermeye ne deniyordu?
cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde ittin ama isteğiyle gitmedik ne çarpık bir anlatım
vay ya o ne bıcım soz cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde gıttık onun isteği ıle gitmedik Türkçesi olan bunu biri açıklasın kı inandırıcı olsun
şu siyasetçilerin içinde selahattin demirtaş kadar dürüst konuşanı görmedim o kadar darılmayın ama gerçek bu
siz kendi başınıza hela ya gidemezsiniz
kimse kb.Artik 24 kasimda ve 2019 daki yerel secimlerde ve hic bir zaman sandiga gitmiycem.Nedenide bahcelinin bu af konusundaki adam kayirmacilugi.Neymis uyusturucu kullanicilari saticilar mafya cete liderlerine af istiyor.Ben 2017 yilinda cinsel istismardan toplam 25 ay ceza akdin yatarim 6 ay son davam 30 ekim 2018 de 1 yildan fazladir disardayim.Ve ustelik bobrek nakilliyim ve %76 2.ci deewce engelliyim.yasimi gun7mu doldurdum emekli oldum emekli ikramiywmi 1 gun dahi ceza alsam alamiyorum.Kimse kb bundan sonra yeminle benim hic bir partiyle isim olmaz asla ve asla.Bahcelini niyeti belli
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