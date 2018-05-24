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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev ile Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev Ankara'ya geldi. Lavrentyev Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev ile Suriye'yi görüştü

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın putin Suriye Türkiye

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