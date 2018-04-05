Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (4)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı" iddiasına ilişkin, "Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun, "Üçlü zirveyle ilgili İran devlet televizyonunun iddiası oldu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, 'Suriye'nin toprak bütünlüğü için Türk askerinin Afrin'den çekilmesi ve Suriye ordusuna Afrin'in bırakılması' şeklinde. Böyle bir teklif oldu mu?" sorusuna Kalın, "Sayın Ruhani oturumun birinci bölümünde yaptığı konuşmada bu konuyu gündeme getirdi. Ama bizim bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Türkiye'nin güvenlik öncelikleri çerçevesinde Afrin bölgesinin yerel unsurlarla birlikte güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz. Biz bunu daha önce de ifade ettik. Aynı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaptığımız gibi. Biz bir tehditten kurtulup bir başka tehditle karşı karşıya kalmak istemiyoruz orada." yanıtını verdi.

Şu anda yerel güçlerin, Afrin'de bulunan Kürtler, aşiretler ve diğerleriyle özellikle Milli İstihbarat Teşkilatının yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Kalın, önemli bir huzur ortamının orada sağlandığını, insani yardımların da ulaştırıldığını ifade etti. Kalın, "Dolayısıyla bizim önceliklerimiz çerçevesinde, Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar. Şehrin yönetimi de ağırlıklı olarak Afrinliler tarafından yürütülmekte. Burada bir sorun söz konusu değil." diye konuştu. - "Sincar'daki PKK mevcudiyetinin kabul edilmesi mümkün değil" Kalın, "kabine revizyonu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifası" iddiasına ilişkin de, "Şu anda öyle bir şey söz konusu değil." dedi. "Irak Merkezi Hükümetinin Sincar'da gerekli tedbirleri alacağını söylemişti. Aldılar mı, bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna karşılık Kalın, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile geçen hafta telefon görüşmesinin olduğunu, Sincar konusunun da ele alındığını belirtti.

Başbakan Yıldırım'ın Türkiye'nin pozisyonunun net olduğunu ifade ettiğini dile getiren Kalın, Irak Başbakanı İbadi'nin de Sincar'daki PKK mevcudiyetinden son derece rahatsız olduğunu söylediğini aktardı. Kalın, bununla ilgili de birtakım adımlar atılmaya başlandığını, geçen hafta o yönde birtakım hareketlenmeler ve açıklamaların olduğunu anımsattı. "PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı" iddiasına ilişkin Kalın, "Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar." dedi. - "Biz her zaman buna saygılı olduk" Kalın, Irak makamlarıyla bu konuda bir anlayış birliği içerisinde olunduğunu dile getirerek, Sincar'daki PKK mevcudiyetinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Irak makamlarının da bunun farkında ve onların da kabul etmediğini belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendilerinin de çeşitli vesilelerle ifade ettiği gibi, Irak topraklarının Türkiye'ye karşı terör örgütleri tarafından kullanılmasını kabul etmiyorlar. Bizim önerimiz bu konuda daha kararlı adımları birlikle atalım, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde. Biz her zaman buna saygılı olduk. Ama Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun, PKK'ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır. Öncelikli olarak tabii ki Irak makamlarının bu konuda adım atması kendi ülkesinin güvenliği ve egemen haklarını koruma noktasında da önemli bir adım olacaktı. Ama o konuda bir anlayış birliği içinde olduğumuzu ifade edebilirim."

- "Bu konudaki pozisyonumuz son derece net" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Menbiç'e asker gönderdiği konusunda iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine de geçen hafta bu konuya ilişkin gerekli cevabın verildiğini söyledi. Bu konuda mevkidaşlarıyla telefon görüşmesinin olduğunu anlatan Kalın, Menbiç'e asker gönderilmesinin söz konusu olmadığı, basında çıkan haberlere itibar edilmemesi yönünde Fransa'nın kendilerine açıklamada bulunduğunu kaydetti. Kalın, şöyle konuştu: "Dün, bugün tekrar 50 kişilik bir Fransız askeri grubunun oraya gittiğine dair haberler çıkıyor. Bizim kaynaklarımızdan da bunları çek ediyoruz. Doğrulanması halinde tabii ki bunu Fransız makamlarıyla açık ve net şekilde konuşacağız. Bizim oradaki mesajlarımız Fransız makamlarına, 'Amerika'nın yaptığı hatayı siz de yapmayın.' PYD/YPG konusunda Amerika Türkiye'yi ikna edemedi, Fransa ikna etmeye çalışıyor gibi bir görüntü veriliyor. Bunun pek netice verecek bir adım olmadığını kendilerine ifade ettik. Bir defa daha ifade edelim, 'Suriye Demokratik Güçleri PYD/YPG değildir. PYD/YPG ile de PKK'yı ayrıştırabiliriz' söylemi 1-1,5 yıldır Amerikalıların bizi ikna etmeye çalıştığı bir şey. Biz bunu kategorik olarak reddediyoruz çünkü biz sahadaki gerçekleri biliyoruz. Dolayısıyla Fransızların da böyle bir çaba içerisine girmesinin beyhude olacağını ifade etmek isterim. Bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Bu tür adımlar doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütüne verilmiş bir destek olarak değerlendirilir."