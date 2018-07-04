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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.


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