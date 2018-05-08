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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır


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