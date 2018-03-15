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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı İbrahim Kalın TSK YPG

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
1 haftadır 1,buçuk km kalmış dün ha girdik ha giriyorduk sanırım dün girenler 5 parça halinde çıktılar
@kaplan_samet_1995 tsk ya inanmassan yardıma git leş olarak sende çıkarsın tsk senide mıhlasın.
ama gerçekten erdoğan gibi büyük bir liderin bir müslümanın böyle insanların ölümünü müjde verecek gibi anlatması çok üzücü
chpliler ve tomrisçiler hiç hoşuna gitmeyecek. tsk vuruyor, bunarın içi sızlıyor :D
@ayrla25 @ayrla25 Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntısı şehide kelle apoşa sayın diyen haburda alkışlayıp PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlerden biri olarak bumu senmi diyon değişik
@ayrla25 laf söyledi bal kabağı, tek derdin bu olsun
kobani düştü düşecek demişti bi ara o sözleri hatırladım şimdi
bu da haber mi tüm tv ler den zaten haberi 3 gündür alıyoruz,TSK konuşmaz işini yapar
Hendek barikat operasyonlarında hatırlanacağı gibi SUR da CİZREde bir veya birbuçuk ay uğraşmıştık.MESKÛN MAHAL , KIRSAL Kadar kolay değildir.Aceleye gerek yok.Şehit ve gazi vermeyelim yeter.Allah güvenlik güçlerimize yardım etsin inşallah
Arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar diye açıklama yapıp az kaldı demek çelişki nereye ?...
Çapsız adamların işi gücü ülkeyi kasımpaşa kahvelerine çevirmek olabilir
İnşallah en kısa zaman da Afrin düşer,Afrinin ta ortasına Türk Bayrağımızı asarız.
C.BAŞKANLIĞI MAKAMI maalesef yanlış işlere alet ediliyor. G.KURMAY ya da SAVUNMA BAKANLIĞI yetkilileri bu açıklamaları yapmalıdır. Bununla maksad şu ise ki bizde bunu asla kabullenmiyoruz. 1-TEKADAM REJİMİNE GEÇİŞ VE CAZİP GÖSTERME, 2-MEHMETÇİĞİN ZAFERİNDEN PAY KAPMA. DİPLOMASİ ile yapacaklarını beceremiyenlerin işi eline-yüzüne bulaştırmasını MEHMETÇİĞİN ŞEHADETİ VE KANI ile temizlemeleri acziyettir. Sn.SÖZCÜ teklifim var. BENZİN ZAMLARINI,uyuşturucuya bulaşanların yaş gruplkarını,2002 SONUNDA NE KADAR UYUŞTURUCU MÜPTELASI VARDI ŞİMDİ NE KADAR,TACİZ-DOLANDIRICILARIN YILLARA GÖRE SAYILARINI
Noldu simdi bundan sonra turkiyede terör olmucak mi terör bittimi simdi
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