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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda."

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