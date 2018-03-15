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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin’in merkezinin kısa sürede temizlenmesinin öngörüldüğünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

IHAAW112312-GEN/15-03-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin’in merkezinin kısa sürede temizlenmesinin öngörüldüğünü açıkladı 15.03.2018 11:23:12 TSI NNNN

IHAAW112312-GEN/15-03-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin’in merkezinin kısa sürede temizlenmesinin öngörüldüğünü açıkladı

15.03.2018 11:23:12 TSI
NNNN

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