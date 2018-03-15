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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin’in yüzde 70’inde güvenliğinin tamamen sağlandığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

IHAAW112321-GEN/15-03-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin’in yüzde 70’inde güvenliğinin tamamen sağlandığını açıkladı 15.03.2018 11:23:21 TSI NNNN

IHAAW112321-GEN/15-03-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin’in yüzde 70’inde güvenliğinin tamamen sağlandığını açıkladı

15.03.2018 11:23:21 TSI
NNNN

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