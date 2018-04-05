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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir defa daha ifade edelim, 'Suriye Demokratik Güçleri PYD/YPG değildir. PYD/YPG ile de PKK'yı ayrıştırabiliriz' söylemi 1-1,5 yıldır Amerikalıların bizi ikna etmeye çalıştığı bir şey. Biz bunu kategorik olarak reddediyoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir defa daha ifade edelim, 'Suriye Demokratik Güçleri PYD/YPG değildir. PYD/YPG ile de PKK'yı ayrıştırabiliriz' söylemi 1-1,5 yıldır Amerikalıların bizi ikna etmeye çalıştığı bir şey. Biz bunu kategorik olarak reddediyoruz çünkü biz sahadaki gerçekleri biliyoruz. Bu vesileyle Fransızların da böyle bir çaba içerisine girmesinin beyhude olacağını ifade etmek isterim. Bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Bu tür adımlar doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütüne verilmiş bir destek olarak değerlendirilir."

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