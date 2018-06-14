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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(BM'nin Filistin kararı) Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 01:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(BM'nin Filistin kararı) Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır"


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