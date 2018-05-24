Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Bedelli askerlik konusunda son dakika gelişmeleri yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi. Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.
BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİĞE OLUMLU BAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Başbakan Yıldırım katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.
ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ
Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen bedelli askerlik ile ilgili soruya, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.’’ demişti.
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