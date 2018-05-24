HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, bedelli askerlik ile ilgili sorulan soruya "Operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken Bedelli Askerlik gündemimizde yok" dedi. Ancak bedelli askerlik onusunda kapıyı tam kapatmayan Kalın "Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Bedelli askerlik konusunda son dakika gelişmeleri yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi. Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİĞE OLUMLU BAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Yıldırım katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.

ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen bedelli askerlik ile ilgili soruya, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.’’ demişti.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
'Cumhuriyet Kadınları' belgesel oluyor'Cumhuriyet Kadınları' belgesel oluyor
İlk yüz nakilli Uğur Acar: Saçım 25, sakalım 39 yaşındaİlk yüz nakilli Uğur Acar: Saçım 25, sakalım 39 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik İbrahim Kalın bedelli askerlik 2018

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 42 yorum
Bedelli Yoksa size Oyda yok.
yahu kardeşim ekonomin cortlamış ! Zaten srnin iyi komandoların sıcak çatışmaya giriyor erler hiç bişey yapamıyor . burdan gelecek para ile herşey yapılır . Yapın kardeşim Bedelli askerliği . Ailesine bakan var işi gücünü bırakamayan var , bırakırsa bidaha bulamayacak var Yani kör olmak lazım cırkamamak için
oyda yok
sayko kardeş biz yaptık işimizi gücümüzü bırakıp sende gidip yap korkuyor musun yoksa:)
erken seçimde yok diyorlardı
eski haberleri ısıtıp ısıtıp önümüze getirmeyin ! bizde bi gelişme yaşandı sanıyoruz heyecanlanıyoruz
Bu ülkenin erkek Vatandasımısın kardesim? Ömürün Sadece 12 ayı Erkek oldugunu hisset git Askere Baba parası ile Kasarlara Erkeklik yapma Git Adam gibi delikanlı gibi Türk Devletine Erkeklik yap
@asikann01 gel benim engelli çocuğuma bak sonra giderim askere
@asikann01 Kardeşim bir yerde haklısın. Ama ailesine bakan kişiler var atıyorum arkadaşmn annes babası rahatsz işe giderse bakacak kimsesi yok gidemiyor sigortasız çalışıyor. Zamanındada gidememş yine aynı durum varmş. Böyle kişilere bişey yapmalılar. Devlet baksın dicem hergün nası bakacak? Kim tuvalete götürcek yemek yapacak? Durumj böyle olanlar var sadece zengin işi değil
KESİN ÇIKARTACAKLAR ALGI YAPILIYOR PARA LAZIM ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN
İKİ YÜZ MİLYAR DIŞ BORÇ TAKSİDİ NASIL ÖDENECEK PARADA BİTTİ GELİRDE KALMADI VERGİLERDEN BAŞKA
Gündeminizde olmayan her şey çok kısa süre sonra oluyor. Bence çıkarın bedelliyi, size para lazım çünkü. Seçimden sonra her şey düzelecek ya, sermaye yaparsınız.
sizede oy yok o zaman hadi işinize
çıkarsa yalnış olur askerlik yapanlar enayimi
Bedelliyi çıkarsa çıkarsa Kılıçdaroğlu çıkarır. Kendi oğlu askerlik görevini yaptı. Göğsünü gere gere kendisi için yapmadığını da kanıtlayarak genel istek üzerine hem de her isteyen yararlanabilsin diye düşük bedelle çıkarır.
Bunu gündeme siz getiriyorsunuz bilinçli olarak çünkü devlete para lazım dolar 4.75 gördü... 1 seneye kalmaz çıkarırsınız
milyonlarca insan ve aileleri bedelli askerlik bekliyor bu insanlardan biriside benim bedelli yoksa oy da yok.
Tamam dedikodusu çıktıysa yakında çıkar parada kalmadı hazinede zaten...
24 NİSANDA SİZ DE GÜNDEMİMİZDE YOKSUNUZ!!!
Dolar 4.80 diyoruz
Bütçe tam takır.Para toplama yolları.
eninde sonunda çıkacak .hazine tam takir
BEDELLİ ÇIKACAK NEDEN ÇIKACAK BUNU BİLMEYEN VARMI BANA GÖRE NERDEN PARA GELİRSE ORAYA HUCUM EDECEKLER ÇARE KALMADI
kesin çıkıcak
Tam bundan önce 3 kez çıkardınız yetmedimi o paralar şimdi ikide bir bu konuyu bilinçli olarak gündeme getiriyorsunuz
Zaten ülkedekicbütün paralari yediniz bitirdiniz simdide bedelli askerligin yolunu yapiyosunuz kivranmayin artik yas 25 fiyat 20 yapinda ulkemiz icin calismaya devam edelim sizde cebinizi bizim paramizla doldurun yemeye devam edin.
Gündeminizde ne yoksa onu yapıyorsunuz demek ki sizde gündem falan yok!
seçim sonrası düşünülebilir seçim üstü oy kaybı olur diye, piyasalar yangın yeriyken havuzlardaki para kuruyuncada para toplamak amaçlı çıkar bedelli
Gelin benim özürlü çocuğuma bakın bedelli çıkarmayın..
demek ki Bedelli çıkıyor çünkü bu lafları çok duydukkkkkkk. of şimdi bedeli parasıda nasıl gider kasada para yokken bari zamlı olsunda çok para gelsin ......Ne diyordu biz kimsesizlerin sesi olacaktık ama yanlık anlamışlar bu lafıda
Çünkü mevcut vekillerin kurtaracağı akrabası eşi dostu kalmadı. Yeni gelecek milletvekilleri tıpkı bunlar gibi kendi akrabalarını kurtarmak için çıkarır.
bırakın bari ülkemizde askerlik yapalım
yakında çıkacak demwk ki. erken seçim de yoktu güya.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ne oldu onlar bu ülkenin vatandaşı değil mi. Onlar oy kullanmıyacak mı. 24 Haziranda görüşürüz.
kesin olacak demektir.para lazım para.boşuna ağzınızda gevelemeyin.yiyiciler ordusu.
Emeklilikte yaşa takılanları 16 yıl görmezden duymazdan gelen bu iktidara ve c.bsk. adayına 24 Haziranda Oy vermeyin.
BİRİLERİNİN ÇOCUKLARI VARSA MECBUREN ÇIKARTIRLAR...
SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN HER ŞEY VERİLİR. AÇIK ARTTIMA BAŞLASIN OZAMAN .
Anketlerde oy oranımız düşerse hemen gündeme alırız demek istemiş.
bunu sürekli dillendirdiklerine göre bedelliyi cıkaracaklar.
bu ğer biz iktidarda kalırsak bedelli getirebiliriz rüşveti hem oy getirir hem de ara getirir ...devletin imkanlarıyla rüşvet.....
herkes gitsin paşa paşa askerliğini yapsın ağlamasın kimse boşuna
Diğer Haberler
Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.