Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.
Törene yabancı devlet adamları, iş, sanat ve spor dünyasından isimler katılacak.
Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesinin ardından Külliye'de düzenlenecek törenin ardından yeni hükümetin açıklanması bekleniyor.
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