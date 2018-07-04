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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) saat 16.00'da yemin edecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.

Törene yabancı devlet adamları, iş, sanat ve spor dünyasından isimler katılacak.

YENİ HÜKÜMET AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesinin ardından Külliye'de düzenlenecek törenin ardından yeni hükümetin açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın kabine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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