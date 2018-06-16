Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sakarya'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Kalın, ayrıca paylaşımında "#HayvanaSiddetSuctur" etiketini kullandı.
OLAY GEÇMİŞİ
Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.
AA
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