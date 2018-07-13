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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(FETÖ elebaşının iade süreci) Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilm

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(FETÖ elebaşının iade süreci) Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz."


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