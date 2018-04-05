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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun PKK'ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır."

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