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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, McMaster ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 01:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster'ın telefon görüşmesinde, başta PKK, DEAŞ ve El Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster'ın telefon görüşmesinde, bölgede başta PKK, DEAŞ ve El Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, McMaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığın ve bölgede başta PKK, DEAŞ ile El Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Kalın'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çektiği görüşmede, Suriye'nin güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Kalın ile McMaster, Irak'ın toprak bütünlüğü, refah ve istikrarının da bölge için önemini teyit etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ayrıca FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve bu terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyle ilgili Türkiye'nin kaygı ve beklentilerini dile getirdi.

(AA)

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