Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişinin hayatını kaybettiği, 230'dan fazla kişinin de yaralandığı terör saldırısı ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile her zaman olduğu gibi bugün de Pakistanlı kardeşlerinin yanındadır." dedi.

"EN ŞİDDETLİ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Kalın, "Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Yaşanan elim saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile her zaman olduğu gibi bugün de Pakistanlı kardeşlerinin yanındadır." ifadesini kullandı.



