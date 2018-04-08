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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir."

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