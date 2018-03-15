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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz."

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