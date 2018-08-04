Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.
Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.
İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim
Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum