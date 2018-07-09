Cumhurbaşkanlığı töreni için konuklar gelmeye devam ediyor

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar Ankara'ya gelmeye devam ediyor.
Törene katılacak liderlerden Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov ve Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya özel jetleriyle Esenboğa Havalimanı'na vardı.
Başkente 13.15’te ayak basan Memmedov ile 13.25’te ulaşan Uyahya'yı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci karşıladı.
Memmedov ve Uyahya, törenin ardından Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda misafir edildi.
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- Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni
Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.
Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.
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