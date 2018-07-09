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Cumhurbaşkanlığı töreni için yabancı konuklar gelmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Cibuti, Kırgızistan, Çad cumhurbaşkanları ile Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Ankara’ya geldi

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak konuklar, Ankara'ya gelmeye devam ediyor.

Törene katılmak için Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic Türkiye’ye geldi.

Ankara'ya 13.55'te ayak basan Guelleh'i Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi resmi törenle karşıladı. Törende Guelleh’in “Rabia” işareti yapması dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov 14.05’te, Çad Cumhurbaşkanı Itno 14.25'te ulaştı. Ceenbekov ve Itno'yu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak askeri törenle karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'nın Şeref Kapısı'nda askeri törenle karşılanan İzzetbegoviç, devlet erkanıyla Şeref Salonu'nda misafir edildi.

- Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cibuti İsmail Ömer Guelleh Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov

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