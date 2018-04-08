Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever iş adamı hayatını kaybetti

Denizli’de Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever iş adamı Hulusi Kulaklı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Denizli Ticaret Borsası başkanlarından Hulusi Kulaklı hayatını kaybetti. Denizli’ye yaptırdığı okullar ve eğitime verdiği desteklerle tanınan Kulaklı için Denizli Ulucami’de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Halil Pekdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kulaklı, kılınan cenaze namazının ardından İlbade Mezarlığı’na defnedildi.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü de hayırsever iş adamı için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Eğitim camiası olarak Denizlimizin ’eğitimin hamisi’ hayırsever iş adamı Hulusi Kulaklı’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Hulusi Kulaklı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Hayırsever iş adamı, Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Semiha Kulaklı Anaokulu, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu, Mustafa Kulaklı Ortaokulunu yaptırmıştı. 2 kız çocuğu babası olan Kulaklı, kalp tedavisi görüyordu.